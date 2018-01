Conselho repudia vice-governador

O Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso divulgou nota nesta quarta-feira (10) repudiando a atitude do governador em exercício, Carlos Fávaro (PSD), de vetar o projeto de lei nº 416/2016 que versa sobre a obrigatoriedade da contratação de profissional graduado em educação física e registrado no conselho para ministrar aulas da disciplina nas escolas públicas e privadas do Estado de Mato Grosso. Foi vetado também a obrigatoriedade de oferecer no mínimo duas aulas semanais de educação física para cada turma do ensino médio e três para cada turma da educação infantil e fundamental.