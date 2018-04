Conor McGregor se entrega à polícia após tumulto e agressão

Conor McGregor

Após causar tumulto na Barclays Center, em Nova York, ao lado de amigos e fãs, o lutador de MMA Conor McGregor se entregou à polícia. Ele ficará preso para a investigação do caso.

O irlandês invadiu uma área em que os ônibus estavam estacionados e atacou os veículos com um carrinho de carga e grades de ferro.

O lutador estava com mais dez pessoas. Também envolvido na confusão, o russo Khabib Nurmagomedov está sendo procurado.

Após o incidente, Dana White, presidente do UFC, chamou Conor e seus amigos de bandidos em entrevista à ESPN.com. “Foi a coisa mais lamentável que já aconteceu na história da companhia”, afirmou.

Mad Max – Estrada da Fúria

Tom Hardy e Charlize Theron não se entendiam de jeito nenhum nos sets de filmagem. Sites internacionais dizem que Hardy nunca saía do personagem e brigava com Charlize Theron mesmo quando a câmera já estava desligada. A relação do elenco com o diretor George Miller também não eram das melhores

Créditos: Reprodução

Diário de uma Paixão

O relacionamento entre Ryan Gosling e Rachel McAdams foi conturbado. Em uma briga, Gosling disse que a atriz era mimada e sem talento. Em uma das cenas, ele chegou a pedir que fosse usada uma dublê em seu lugar para que ele pudesse responder algumas falas. Os bastidores de ‘Diário de Uma Paixão’ tiveram gritos e mais gritos

Créditos: Reprodução

Os Lordes de Flatbush

Essa história é bem bizarra. Durante as filmagens, Stollone foi comer um cachorro quente em um carro quando Richard Gere entrou com um frango coberto com mostarda, pingando para fora da embalagem. Stallone avisou o ator que iria sujar o carro. Ele respondeu que não tinha que se preocupar com isso. Quando mordeu o frango, a mostarda escorreu na perna de Stallone. O ator deu uma cotovelada na cabeça de Richard Gere e o jogou para fora do carro

Créditos: Reprodução

Três Reis

George Clooney não gostava do método de trabalho de David O. Russell, que costumava tratar mal seus assistentes e agredir seus técnicos. Durante as filmagens de Três Reis, Clooney pediu que ele parasse com isso. A respoda de Russell foi: “você devia se preocupar com a sua atuação. Pare de ser imbecil. Você quer me bater?”. A briga dos dois se tornou pública e o ator afirmou que nunca mais trabalharia com o diretor e, se chegasse perto dele, daria um soco na cara dele

Créditos: Reprodução

9 1/2 Semanas de Amor

O diretor Adrian Lyne pediu que Mickey Rourke trata-se mal Kim Basinger fora de cena, porque assim conseguiria extrair mais raiva e tristeza dela. Além disso, ele espalhou várias mentiras sobre ela para a equipe do filme, assim conseguiu isolar Kim e criar mal-estar

Créditos: Reprodução

Batman Eternamente

Val Kilmer sempre tratou bastante mal seus colegas de elenco e diretores. Não foi diferente em Batman Eternamente. Ele reclamava de tudo e não falava com Chris O’Donnell. Num belo dia, o diretor do filme conta que O’Donnell perdeu a paciência de vez e os dois partiram para uma briga com socos

Créditos: Reprodução

Transformers – A Vingança dos Derrotados

O diretor Michael Bay já é bem conhecido por ser machista. Exatamente por isso Megan Fox não conseguiu trabalhar com ele. Os dois brigaram feio e a atriz comparou o diretor com Hitler

Créditos: Reprodução

As Panteras

Nos bastidores, Lucy Liu não se entendia com Cameron Diaz. Mas a briga mais tensa foi entre Liu e Bill Murray. O ator disse que a estrela não sabia atuar e ela partiu para cima dele com socos. Eles foram separados pela produção. Murray não voltou para a sequência

Créditos: Reprodução

Um Domingo Qualquer

Jamie Foxx e LL Cool J eram rivais no filme, mas a briga acabou passando para a vida real. Durante uma gravação, LL empurrou Foxx e deu um soco nele. O diretor pediu que se ele fosse bater em seu colega, seria melhor avisar antes. LL não quis saber e acertou a cabeça de Foxx de novo, que dessa vez revidou a agressão. A polícia foi chamada

Créditos: Reprodução

Quarteto Fantástico (2015)

O diretor Josh Trank era autoritário e não conseguia trabalhar em equipe. Ele não gostava do elenco e não tinha aprovado a escolha da atriz Kate Mara. O resultado é que ela era tratada de maneira agressiva pelo diretor. Miles Teller também sofreu na mão de Trank e os dois tiveram uma relação horrível. A falta de entrosamento transpareceu na tela e o filme foi um fracasso de bilheteria

Créditos: Reprodução

O Exterminador do Futuro: Salvação

O aúdio de uma briga de Christian Bale com o diretor de fotografia caiu na internet e acabou mostrando que o filme estava em sérias dificuldades. A briga aconteceu porque o diretor interrompeu duas cenas ao aparecer no enquadramento

Créditos: Reprodução

Chinatown

Faye Dunaway e o diretor Roman Polanski brigaram de montão nos bastidores de Chinatown. Ele não gostava da atuação de Dunaway e gritava com ela o tempo todo. Em uma cena, Polanski arracou fios de cabelo da atriz, porque eles estavam atrapalhando o enquadramento. Ele também proibiu Faye Dunaway de ir ao banheiro e ela decidiu fazer xixi em um copo e jogar na cara dele. Super amigável

Créditos: Reprodução

Annapolis

Aparentemente, a rixa de James Franco e Tyrese Gibson saiu das telas para a vida real. Tyrese já contou que os dois brigavam para valer nas cenas de boxe e o clima nos bastidores era tenso. Segundo o ator, James Franco nunca saía do personagem

Créditos: Reprodução

Vidas Sem Rumo

Segundo Rob Lowe, rolou um grande stress nos bastidores do filme Vidas Sem Rumo, de 1983. O ator Tom Cruise não teria gostado que Rob apareceu mais em uma cena do que ele e eles partiram para a briga. “Ele é um lunático competitivo”, disse Rob Lowe tempos depois

Créditos: Reprodução

Os Infratores

Olha o Tom Hardy aqui novamente nesta lista. O ator filmou Os Infratores com Shia LaBeouf. As relações entre os dois não era das melhores. Os dois tiveram uma briga. Tom Hardy contou: “fui nocauteado por Shia LaBeouf. Ele é um bad boy. Um cara assustador. Ele simplesmente me atacou. Shia LaBeouf estava bebendo e, de repente, caí com o murro”

Créditos: Reprodução

