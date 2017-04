CONMEBOL organiza a 1ª Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) põe em marcha a Primeira Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino como parte do Programa Evolução, iniciativa que tem como objetivo fomentar a prática do futebol feminino na América do Sul, nas dez Associações Membro.

A Liga de Desenvolvimento é uma competição que pretende que as jovens jogadoras possam demonstrar todo o talento que o continente tem que apaixona com o futebol.

O certame, ademais, será uma canteira de iniciação para jovens promessas que no futuro próximo se tornarão representantes destacadas do continente.

A Direção de Desenvolvimento da CONMEBOL comunicou às Associações Membro que a partir de quarta-feira, 12 de abril em diante, poderiam realizar o lançamento de maneira oficial das Ligas de Desenvolvimento que compreende as categorias Sub 14, Sub 16 Feminina e Sub 13 Masculina, em suas respectivas associações, habilitando a Etapa de Registro de Jogadores online.

Está previsto que as fases de competições REGIONAL e NACIONAL iniciam no mês de junho de 2017, finalizando o torneio com um vencedor nacional, no mês de novembro de 2017.

O início da fase de Competição SUL-AMERICANA está previsto para os meses de janeiro e fevereiro de 2018, enquanto que o início da COPA DISNEY (Sub 14 Feminina), está previsto para julho do mesmo ano.

O Programa Evolução nasce como uma iniciativa da Direção de Desenvolvimento da CONMEBOL, com o objetivo de potenciar as capacidades de todos os atores do futebol, trabalhando no futuro das novas gerações, superando as barreiras culturais para o crescimento e a consolidação do Futebol base, Futebol feminino, Futsal e Futebol de Praia em todas as comunidades da América do Sul, para desfrutar do futebol em todas suas modalidades.

A missão da Confederação Sul-Americana de Futebol é manter aceso o sentimento e a paixão pelo futebol em cada um dos 10 países da América do Sul. Este compromisso envolve todas as crianças, mulheres e jovens por igual, que dia a dia vivem e respiram futebol.

Para maiores consultas por parte das equipes interessadas em ser partícipes da Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino, deverão ir junto às suas Associações Membro, ante seu departamento de Desenvolvimento – Futebol Feminino.