Conhece o lobisomem de Floripa? Essa e outras histórias incríveis

Papa Pic / Flickr O título de “ilha da magia” vem acompanhado de uma série de lendas

Florianópolis, ou simplesmente Floripa como moradores e turistas apelidaram esse paraíso no sul do Brasil, é conhecida como a “ilha da magia”. É claro que as praias de água cristalina, costas, fauna e flora são “sobrenaturais”, mas o título de “ilha da magia” foi dado por outro motivo. Lendas urbanas e histórias inacreditáveis rondam Floripa. Elas envolvem bruxa, lobisomem, fantasma e história de amor que locais contam a quem visita a ilha. Se acreditam ou não, é outra história, mas as lendas são repetidas de geração em geração.

Acredita-se que durante a colonização portuguesa, bruxas tiveram que se mudar para ilhas nos arredores de Floripa para se protegerem. Pescadores dizem que já viram pessoas morando em lugares remotos, escutaram vozes e risadas. As lendas se tornaram parte do turismo da cidade e ganharam até um tour pelo centro de Florianópolis, intitulado Floripa Misteriosa. O passeio noturno explora das benzedeiras aos fantasmas de prédios famosos, compartilha historias sobrenaturais e macabras, como o banho de sangue na Praça XV, o coração de Floripa, e o local de tortura de escravos.

As histórias da ilha da magia percorrem toda a costa, confira na galeria:

5 lendas incríveis de Florianópolis

Os fantasmas da Praça XV

É o coração de Floripa, onde no passado viviam pessoas do vilarejo Nossa Senhora do Desterro. Um navio cheio de piratas teria chegado ao local e dizimado a população. A praça faz parte do roteiro noturno pelo centro de Florianópolis para explorar historias macabras. Há quem diga que fantasmas do antigo vilarejo ainda habitam a praça.

Créditos: Reprodução

A historia de amor da Joaquina

A praia da Joaquina é uma das mais famosas de Florianópolis, localizada próximo à Lagoa da Conceição. O nome da praia foi em homenagem à Joaquina, uma mulher bonita que atraía atenção e costumava ir à praia para passar o tempo olhando o amor e lembrando de seu amor, um pescador que teria morrido em uma das expedições. Joaquina teria morrido na areia da praia que ganhou seu nome

Créditos: Reprodução

Bruxas de Itaguaçu

Essa sem dúvida é uma das lendas mais inacreditáveis. Acredita-se que bruxas tenham se mudado para a praia de Itaguaçu. Elas teriam feito uma festa, mas deixaram de convidar o diabo. Como vingança, ele teria transformado as bruxas em pedras

Créditos: Reprodução

O monge da Ilha do Arvoredo

A Gruta do Monge fica na Ilha do Arvoredo, ela ganhou esse nome devido a história de um monge que foi encontrado por pescadores no local. Esse homem teria o poder de curar pessoas. Assim como ele apareceu, desapareceu. Mas o nome ficou

Créditos: Reprodução

Os lobisomens de Ratones

Segundo a lenda, uma família vivenciou experiência com um lobisomem em Ratones. A história é de que uma mulher tinha um marido e filho. Toda noite ela dava banho na criança em uma bacia, e um cachorro aparecia para tentar morder o filho da senhora. Em uma dessas ocasiões, o cachorro mordeu a saia da mulher. No outro dia, ela encontrou o marido dormindo com pedaços da saia no dente

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL