Conheça Zsa Zsa, o cachorro que ganhou como o mais feio do mundo

Zsa Zsa é o cachorro mais feio do mundo. O buldogue francês de nove anos ganhou o concurso Cachorro Mais Feio do Mundo, que aconteceu no último sábado (23), em São Francisco, nos Estados Unidos.

Leia maisCia. aérea liga ar condicionado no máximo para expulsar …Marca lança absorvente gigante para sexo durante período …

O campeão ganhou um prêmio de US$1,5 mil (aproximadamente R$5,6 mil).

o concurso aconteceu todo ano e tem como objetivo arrecadar fundos e aumentar a publicidade em torno dos abrigos de animais e incentivar a adoção de cachorros.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Cachorro leva prêmio por ser o mais feio do mundo

O buldogue francês Zsa Zsa, de nove anos, foi o vencedor do concurso nos Estados Unidos

Créditos: Reprodução

Cachorro leva prêmio por ser o mais feio do mundo

O buldogue francês Zsa Zsa, de nove anos, foi o vencedor do concurso nos Estados Unidos

Créditos: Reprodução

Cachorro leva prêmio por ser o mais feio do mundo

O buldogue francês Zsa Zsa, de nove anos, foi o vencedor do concurso nos Estados Unidos

Créditos: Reprodução

Cachorro leva prêmio por ser o mais feio do mundo

O buldogue francês Zsa Zsa, de nove anos, foi o vencedor do concurso nos Estados Unidos

Créditos: Reprodução

Cachorro leva prêmio por ser o mais feio do mundo

O buldogue francês Zsa Zsa, de nove anos, foi o vencedor do concurso nos Estados Unidos

Créditos: Reprodução

Cachorro leva prêmio por ser o mais feio do mundo

O buldogue francês Zsa Zsa, de nove anos, foi o vencedor do concurso nos Estados Unidos

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Torcedor de papelão na Copa 2018

Kelly Cochran

Ursos são resgatados de zoológico

Mais galerias

Torcedor de papelão na Copa 2018

Kelly Cochran

Ursos são resgatados de zoológico

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284187’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL