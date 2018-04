Conheça Stella, a cachorrinha carente que carrega objetos aleatórios pra chamar atenção

Todo mundo que tem um cachorrinho sabe o quão carentes eles podem ser, e os bichinhos usam todas as estratégias possíveis pra chamar a atenção de seus humanos.

A Stella, por exemplo, usa uma tática bem especial. O humano dela, Travis Zander, contou no Twitter que a golden tem uma estratégia bem fofa pra chamar a atenção:

“A minha cachorra, Stella, tem um ano e meio agora e desenvolveu um hábito em que, se ela acha que não está recebendo atenção o suficiente, ela vai pegar qualquer coisa que estiver por perto pra fazer você prestar atenção nela”, ele escreveu, e postou uma série de fotos pra exemplificar. Veja na nossa galeria:

My dog, Stella, is about a year and a half now and she has developed this habit where if she feels she isn’t getting enough attention, she’ll pick up anything in site to make you tend to her. A photo thread;

— Travis Zander (@TravisZ_23) 18 de março de 2018

Stella, a cachorrinha carente

Créditos: Reprodução / Twitter

Fonte: Vírgula UOL