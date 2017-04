Conheça o ‘simulador de beijo na boca’ que permite interação à distância

Estava demorando para que alguém inventasse alguma máquina ou dispositivo para encurtar distâncias e permitir uma interação mais, digamos, física entre as pessoas. Se você namora à distância e sente saudade de dar uns beijos na boca do mozão, calma, pois este dilema pode estar com os dias contados.

O “Kissenger” é uma invenção bem bizarra que permite a troca de beijos com o ser amado pela internet, por meio de uma “almofadinha” plástica que reproduz os movimentos da boca. Basta conectar o aparelho ao celular, ligar para o flerte e experimentar o beijo virtual, sem medo de ser feliz.

Mas que dá medo de passar ridículo beijando esse pedaço de plástico, isso dá, né? Você ainda consegue assistir ao seu mozão fazendo o mesmo, pela câmera frontal do celular. Os desenvolvedores do simulador de bitocas garantem que a experiência é bem precisa. Será?

Veja como funciona:

Fonte: Vírgula UOL