Conheça o magnata que tem esposa, 2 namoradas e mais 30 mulheres

(Foto: reprodução/ Instagram @Traversbeynonofficial)

O magnata australiano Travers Beynon, de 46 anos, não se contenta em ter apenas uma mulher, ele quer muitas. E tem. Além de sua esposa, Taesha, de 27 anos, cerca de 30 mulheres frequentam a sua mansão na Califórnia, EUA.

Mas espera aí, esposa e 30 mulheres na mesma casa? Isso mesmo. Taesha não se importa em dividir o marido com as outras. “Eu também gosto de garotas. Adoro essa aventura”, diz ela ao Daily Mail.

E tem mais: além da esposa e das tantas outras, Beynon possui ainda duas namoradas oficiais: Nisha, de 22 anos, e Krystal, de 21.

O magnata admite que seu ‘lifestyle’ não é convencional e explica que só funciona porque sua esposa e as namoradas aceitam esse estilo de vida. “Ter várias mulheres é menos imoral do que ter uma amante. Quantas pessoas em um casamento monogâmico são realmente felizes?”, provoca ele.

Confira a rotina de Beynon:







Magnata e suas 30 mulheres

Créditos: reprodução/ Instagram @Traversbeynonofficial

Fonte: Vírgula UOL