Conheça o ator que interpretará o príncipe Philip nas próximas temporadas de The Crown

Na terceira temporada, o seriado The Crown, da Netflix, passará para uma segunda fase, mostrando a rainha Elizabeth e sua família em um período mais maduro de suas vidas. E o ator escalado para substituir Matt Smith e interpretar o príncipe Philip já foi anunciado: Tobias Menzies.

O inglês já interpretou papéis na TV e no teatro. Em Game of Thrones, ele foi Edmure Tully — o noivo do Casamento Vermelho, lembra? Mas ele é mais conhecido por interpretar Frank Randall / Jonathan “Black Jack” Randall em Outlander, que rendeu a ele uma indicação ao Globo de Ouro.

A Netflix já havia anunciado que Claire Foy seria substituída por Olivia Colman no papel da Rainha Elizabet e que Helena Bonham Carter seria a nova princesa Margaret, no lugar de Vanessa Kirby. A próxima temporada de The Crown começa a ser filmada em julho e tem estreia prevista para o início de 2019.

Fonte: Vírgula UOL