Conheça Loki, o gatinho mais julgador e mal humorado do Instagram

Me deixe apresentar pra vocês o Loki.

A gente talvez não saiba ao certo o que está se passando na cabeça desse gatinho, mas uma coisa é bem fato: ele tá nos julgando e ele não está contente com o que vê.

Loki vive em Nova York, com sua humana Sara Anderson e Brent, o namorado dela. Eles escolheram um gatinho Sphynx devido as alergias de Brent.

Sara o adotou pois estava passando por um momento difícil por ter deixado a sua cidade natal, Syracuse, para NY. “Loki me ajudou a retornar para as partes otimistas e criativas de mim mesma, que estavam fora do lugar quando eu me sentia desmotivada e triste”, ela contou para o blog Girls and Their Cats.

Veja a nossa galeria abaixo com as melhores fotos do Loki e não deixe de checar o Instagram dele.

Loki, o gatinho Sphynx

Créditos: Reprodução / Instagram

Loki, o gatinho Sphynx

Créditos: Reprodução / Instagram

Loki, o gatinho Sphynx

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL