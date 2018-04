Conheça Jerome Hamon, a primeira pessoa na história a fazer dois transplantes completos de rosto

Ele passou por transplante em 2010, mas o corpo rejeitou a face e médicos tiveram que “remover o rosto” de Jerome Hamon

O francês Jerome Hamon, 43 anos, é a primeira pessoa na história a passar por dois transplantes totais de face. Ele deixou o hospital na última semana após passar pelos procedimentos. Hamon sobre de neurofibromatosis tipo 1, uma doença genética que causa deformações no rosto. As informações são do Independent.

Hamon havia passado por um transplante completo de rosto em 2010. Mas seis anos depois, o corpo começou a rejeitar o transplante e cirurgiões tiveram que remover a parte inserida no rosto do francês. Ele ficou incapaz de ver, ouvir ou falar. Hamon passou dois meses em hospital de Paris até conseguir novo doador de rosto.

Jerome Hamon passou por tratamento para evitar rejeição da face implantada.

Fonte: Vírgula UOL