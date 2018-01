Conheça Chiquinho, o gato motoqueiro sensação da internet

(Foto: reprodução/Instagram @chiquinhothecat)

Com certeza você deve ter visto ou ouvido falar do gato de óculos escuros que passou andando de moto ao fundo de uma reportagem do RJTV e roubou a cena. Ele é o Chiquinho, felino famoso na Rocinha, no Rio de Janeiro, justamente por passear todo pomposo por aí com o seu dono, Alexandre Goulart, em sua motocicleta.

Leia maisDave Grohl convida sósia para subir ao palco em show do Foo …Isso é Brasil! Gato de óculos andando em moto rouba cena em …

Chiquinho está na vida de Goulart há 14 anos, informa o G1, e é tratado como um filho. “Ele é tudo para mim. É meu filho gato”, diz o dono à reportagem e conta que o bichano foi presente de uma ex-namorada: “A minha namorada da época arranjou o Chiquinho, mas ela não aguentou porque ele era muito levado. Então, ela perguntou se eu queria ficar e aceitei. Ela não gostava de sair. Daí eu comecei a sair com o Chiquinho. Acabei me separando dela e o gato ficou comigo. Ela perguntou de quem eu gostava mais e escolhi o gato“.

Durante os passeios, Chiquinho usa capacete, óculos escuros e boné para se proteger do vento e também por segurança. Além de companhia para os rolês, o felino ajuda Goulart em sua recuperação de dependência química. “Eu sei que estou em recuperação pelo resto da vida. Estou sem consumir drogas há 24 anos. E o Chiquinho me ajuda todos os dias, porque é um de cada vez”, ressalta ele ao site.

A história fica mais legal ainda ao saber que Chiquinho tem Facebook e Instagram próprio, o @chiquinhothecat, com várias fotos iradas. Confira algumas abaixo:

Chiquinho, o gato motoqueiro

1 de 12

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2′); –>

<!– –>

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

chiquinho6

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Chiquinho, o gato motoqueiro

Créditos: reprodução/Instagram @chiquinhothecat

Mais galerias

Inacreditável

Família Turpin

Inacreditável

Ken Humano

Inacreditável

‘Piroca’ de brinquedo que esguicha bebida

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL