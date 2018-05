Conheça Aline Ouriques, caminhoneira que virou musa da greve

(Foto: reprodução/ Instagram) Aline Ouriques

Aline Ouriques é caminhoneira, mora na cidade de Tubarão, Santa Catarina, e administra uma empresa de transportes. Entre os caminhoneiros, é famosa por sua conta no Instagram que possui 155 mil seguidores. Com a greve no 6º dia, seu nome ficou em evidência, pois tem usado sua conta na rede social para apoiar os amigos de profissão e relatar o dia a dia dos trabalhadores em greve.

Direto do Mato Grosso do Sul, Aline postou um vídeo nesta sexta, 25, escrevendo: “Amores, hoje eu sofri com tantas informações, fiquei triste porque pensei que tínhamos perdido, mas graças a Deus mais um dia de luta vencemos. Agora eu tenho certeza que todo poder emana do povo e que juntos somos capazes de muito mais. Obrigada, somos todos heróis disfarçados de trabalhadores”.

Uma publicação compartilhada por Aline Füchter Brasileira (@alinefuchter) em 25 de Mai, 2018 às 3:57 PDT

Em outros posts, Aline mostra apoio à causa: “Estamos juntos nessa greve, pessoal”, e “Todos nós somos vitimas, vamos se unir pessoal. Se nós que somos o povo não fizermos nada, ninguém vai fazer. Juntos temos o poder de acabar com o sistema. Basta se unir, por favor, vamos ajudar! Chega de baixar a cabeça e dizer amém pra tudo”.

Aline, que virou musa da greve dos caminhoneiros, também relata cada situação vivida durante a paralisação em seu Stories Instagram.

