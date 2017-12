Conheça a técnica do pano que protege os cachorros do barulho de fogos de artifício

(Foto: Pinterest)

Leia maisMorango evita câncer em cães? Desvendamos os alimentos bons e …São os Smurfs? Catioros nadam em rio poluído e ficam azuis

Quem possui cachorro em casa sabe o desespero que é ver o animalzinho com medo do barulho feito por fogos de artifício no Réveillon. Os catioros ficam estressados e entram em pânico por não aguentarem ouvir as explosões.

Para amenizar o sofrimento do dog, a norte-americana Linda Tellington-Jones criou uma técnica chamada Tellington Touch, que consiste em amarrar um pano em volta do cachorro, de um jeito que passe pelo peito, dorso e região-traseira do animal, mas sem pressionar a coluna. Outra coisa: não pode ser muito apertado.

A Tellington Touch atua diretamente no sistema nervoso do cachorro, fazendo com que a circulação sanguínea das regiões extremas do corpo seja estimulada, amenizando as tensões localizadas no dorso e deixando o animal mais calmo. Conforme o catioro sente a pressão da faixa, sua psique e tronco entram em harmonia, fazendo com que se sinta mais seguro em relação aos seus medos, como o barulho dos fogos de artifício, por exemplo.

Confira o jeito certo de fazer:

A técnica está comprovada que funciona, mas não é a salvação para os cachorros, diz a bióloga Helena Truska ao site The Ann Arbor News. Segundo ela, o método apenas ameniza o sofrimento do bichano, já que cada um possui um nível de medo e estresse diferente. “Os cães sentem-se mais seguros em locais pequenos e apertados, e as faixas e camisetas desenvolvidas com essa finalidade, simulam essa sensação”, diz Helena.

A Tellington Touch começou a ser utilizada por Linda em cavalos e deu super certo. Então, ela passou a usar o mesmo procedimento em outros animais, como os cães.

Divulgue o máximo que puder e proteja o seu catioro! Eles também merecem passar um final de ano tranquilo.

Cachorros com fobias estranhas

1 de 105

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Medo de Cachorrinho

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Degrau

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Barulho do alarme de incêndio

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Limpador traseiro

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Chão de madeira

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Bolhas de sabão

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Barulho da câmera

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Brinquedo

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Bolo

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Brinquedos de apertar, borboletas, desodorantes e galhos com folhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Bola de pilates

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Avião

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Pena

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Eeletrônicos

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Escuro

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Atravessar pontes

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Escada

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Aspirador de pó

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Andar de carro

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Aspirador

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Aniversário dela

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cortador de grama

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cortador de grama

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Árvore de natal

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Aspirador

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Aspirador

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cortador de grama

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Fogos de artifício

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Gato

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Fogos de artifício

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Fogos de artifício

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Gato

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Julia Roberts

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Folhas douradas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Papai noel

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Porão

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Ponte

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Raios

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Pratos e tijelas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Raio

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Medo de chuva. Está garoando e ele está fingindo que ainda não chegaram ao destino

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Minha amiga diz que dirige bem, mas o cachorro dela não pensa a mesma coisa

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Onda

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Mangueira

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Medo de rato

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Trovão

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Trovão

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Vento

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Serra elétrica

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Trovão

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Trovão

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Trovão

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Trovão

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Skate

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Tudo

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Violão

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros com fobias estranhas

Cachorros com fobias estranhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Mais galerias

Inacreditável

Vestidos de papel de presente

Inacreditável

Piores queimaduras de sol

Inacreditável

5 maravilhas do mundo que teriam origem extraterrestre

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL