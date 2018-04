Confirmado: Demi Lovato adia braço latino-americano da turnê

Leia maisDemi Lovato mostra estrias e celulite em vídeo: ‘me amo’

Foi confirmado. Nesta terça, 10, Demi Lovato foi ao Twitter e anunciou oficialmente que as datas da turnê Tell Me You Love Me na América Latina foram alteradas, de acordo com a cantora, devido a “problemas de produção”. Os shows de Equador, Costa Rica e Panamá foram cancelados.

“Eu estou de coração absolutamente partido por ter que fazer esse anúncio hoje… Devido a problemas de produção, nós tivemos que mudar as datas da #tellmeyoulovemetour na América Latina. Equador, Costa Rica, e Panamá, eu estou devastada por termos tido que remover esses shows. Eu oideio de verdade fazer isso e nós demos o nosso melhor, mas houveram problemas de produção imprevistos. Se você não puder ir ao show nas nova datas, nós vamos te ressarcir completamente. Eu lamento muito. Eu prometo que a espera vai valer a pena e espero ver vocês logo. Eu amo tanto vocês!”, ela disse no Twitter.

No Brasil, as datas ficaram:

São Paulo: 19 de novembro

Rio: 21 de novembro

Recife: 24 de novembro

Fortaleza: 27 de novembro

Fonte: Vírgula UOL