Confira as atrações do réveillon em São Paulo

A noite de réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo, este ano terá sete horas de festa, com shows da cantora Claudia Leitte, do grupo Sambô e do cantor Latino, além da apresentação de DJs.

As apresentações vão começar às 20h deste domingo e terminarão às 2h30 do dia 1º. A queima de fogos ocorrerá à zero hora e terá duração de 15 minutos. A expectativa é que o Ano-Novo seja comemorado por 1,2 milhão de pessoas na Paulista.

O tema da festa este ano é Vamos Celebrar o Futuro de Mãos Dadas. O show pirotécnico, dependendo das condições meteorológicas, poderá ser visto a até seis quilômetros de distância, segundo a prefeitura.

Na segunda-feira (1º), a comemoração da chegada de 2018 continuará no Parque do Ibirapuera, na zona Sul da cidade. O Festival Supernova terá shows gratuitos, food trucks com preços acessíveis e yoga ao parque mais famoso da capital.

Confira a programação do réveillon São Paulo 2017:

Dia 31 – Avenida Paulista

A partir das 20 horas: show da cantora Claudia Leitte, do grupo Sambô e do cantor Latino, e apresentação de Djs.

Zero hora: queima de fogos

Dia 1º – Obelisco do Parque do Ibirapuera

13h30: DJ Dudão Melo (Superjazz)

14h10: Craca e Dani Nega

15h50: Metá Metá (oficial)

16h50: DJ Samuca

17h30: As Bahias e a Cozinha Mineira

18h30: DJ Tahira

19h: Tulipa Ruiz

Fonte: Agência Brasil