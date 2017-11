Confira a agenda da semana do governador

Confira a agenda do governador Pedro Taques para esta semana (27 de novembro a 01 de dezembro). Entre os compromissos, o chefe do Executivo participa de um Sarau Cuiabano no Palácio Paiaguás e também vai ao Rio de Janeiro, para reuniões com o BNDES.

Segunda-feira (27.11)

Na tarde desta segunda-feira, às 15h, Taques recebe o prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos. Às 18h30, um Sarau Cuiabano será realizado no jardim do Palácio Paiaguás, organizado pelo Núcleo de Ações Voluntárias do Governo.

Terça-feira (28.11)

Durante toda a terça-feira, o governador Pedro Taques participará de agendas no Rio de Janeiro, com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Paulo Rabello de Castro.

Quarta-feira (29.11)

Na quarta-feira pela manhã o governador terá apenas agendas internas. No período da tarde, às 14h, recebe alunos do município de Ipiranga do Norte, que virão conhecer a sede do Executivo Estadual. Às 15h, Taques recebe visita de cortesia do Cacique Raoni Metuktire, líder Caiapó.

Quinta-feira (30.11)

Na quinta-feira pela manhã, às 9h30, Taques participa da entrega de 25 veículos oficiais ao Instituto de Defesa Agropecuária (Indea). No período da tarde, apenas agendas internas no gabinete.

Sexta-feira (01.12)

Na parte da manhã de sexta-feira, o governador terá apenas agendas internas. Já à tarde, participa do lançamento do programa Mira Cidadão, às 15h, no salão Cloves Vetoratto. O Mira Cidadão é uma ferramenta da Controladoria Geral do Estado, que permite à população acompanhar e fiscalizar as despesas públicas do Governo do Estado.