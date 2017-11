Concurso para delegado é suspenso por suspeita de fraude

O governo de Mato Grosso, por meio da A Polícia Civil, anunciou a suspensão por 60 dias do concurso público para a contratação de delegado realizado em outubro deste ano. O concurso foi suspenso por suspeita de violação dos lacres de envelopes que continham as provas, uma vez que fotos tiradas do caderno de instruções e da folha de resposta da prova circularam pelas redes sociais.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o concurso deve ficar suspenso até a conclusão do inquérito policial que está a cargo da Gerência de Combate do Crime Organizado (GCCO). O Ministério Público Estadual (MPE-MT) também está investigando a denúncia de suposta fraude no concurso.

Para a Polícia Civil as fotos que foram divulgadas não configuram crime. No entanto, os candidatos que divulgaram as imagens podem ser desclassificados do concurso por usarem celulares durante a prova. O uso de celulares e aparelhos eletrônicos é proibido pelas regras do edital.

Cerca de 13 mil candidatos fizeram o concurso para delegado. O salário oferecido foi de R$ 19.316,49. (Com G1)