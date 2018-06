Concurso de fotografia que vai fazer você se apaixonar pelo mundo

Imagem vencedora do concurso

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo.

Mais de 57 mil fotos foram enviadas para o prêmio de 135 países diferentes. “Fotografia é uma linguagem comum a todos”, disse Bill Marr, diretor de fotografia da organização.

Confira os finalistas na galeria:

Imagens para se apaixonar pelo mundo

A organização internacional de conservação do meio ambiente, The Nature Conservancy, premiou as melhores imagens da natureza pelo mundo

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL