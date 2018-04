Conchita Wurst, a ‘mulher barbada’, conta ser HIV positivo

Ela convive com o problema há anos

A cantora austríaca Conchita Wurst contou ser HIV positivo, após ameaça do ex-namorado de tornar a informação pública. A ‘mulher barbada’, que ganhou o Eurovision em 2014 e desfilou para grifes famosas como Karl Lagerfeld e Jean Paul Gaultier, escreveu um post no Instagram sobre o assunto.

“Não deixarei que ninguém me intimide e influencie minha vida no futuro”, postou. Ela disse ser soropositivo há anos e que decidiu compartilhar a informação agora por conta da ameaça do ex-namorado. “Desde que fui diagnosticada, faço tratamento médico, e por muitos anos estou sob o limite de detecção, então não transmito o vírus. Eu não queria contar isso por várias razões, a mais importante é pela minha família, que sabe e me apoia desde o começo”, escreveu.

