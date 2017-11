Concessionária paga aluguel a mais 40 famílias afetadas por cratera na BR-040

Deslizamento na BR-040 destruiu uma casa e abriu uma cratera às margens da pistaDivulgação/Prefeitura de Petrópolis

A concessionária Concer, responsável pelo trecho da Rodovia Rio-Juiz de Fora na BR-040, pagou R$ 1 mil a mais 40 famílias que tiveram as casas interditadas por causa de uma imensa cratera que se abriu ao lado da estrada, no último dia 7. Na semana passada, a concessionária já havia decidido pagar a mesma quantia a 52 famílias, mas como a Defesa Civil ampliou a área de interdição, o total de famílias afetadas subiu e chegou a 92 na localidade do Contorno, em Petrópolis.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13) pela Concer, que também irá disponibilizar às famílias cestas básicas e produtos de higiene pessoal. “Ao todo, mais de 90 famílias do Contorno receberam o auxílio emergencial da empresa, que agiu rapidamente no atendimento aos moradores. A equipe da Concer designada para as ações de apoio à comunidade está no Contorno há uma semana e foi reforçada, permanecendo de prontidão 24 horas”, detalhou a empresa em nota.

A principal hipótese para o aparecimento do buraco tem ligação com as obras de duplicação da rodovia, que prevê a construção de um túnel justamente abaixo da área afetada.

Segundo a Concer, em razão da interdição da BR-040 no local, houve alterações no fluxo de tráfego da rodovia. A pista sentido Juiz de Fora, na subida da Serra de Petrópolis, vai operar em mão dupla, entre o km 81, logo após o Túnel do Quitandinha, e o km 78. Para quem trafega no sentido Rio de Janeiro, o acesso ao trecho de mão dupla se dará na altura do km 80. O tráfego seguirá por mão dupla até o retorno existente pouco antes do Túnel do Quitandinha.

O Ministério Público Federal (MPF) e a Justiça determinaram que a Concer entregue documentos da obra da nova pista de subida, que inclui o túnel, à Defesa Civil. A concessionária informou que já fez a entrega da documentação exigida.

Fonte: Agência Brasil