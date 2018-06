Comunidade portuguesa se reúne para assistir a jogo em São Paulo

Parte da comunidade portuguesa de São Paulo acompanha nesta tarde (15) o primeiro jogo de seu país de origem contra a Espanha na Casa de Portugal, no centro da capital paulista.

Os torcedores vestem a camisa da seleção portuguesa e estendem bandeiras e faixas. Em pé, cantaram um trecho do hino de Portugal, no início do jogo. O grupo, que reúne homens e mulheres de todas as idades, acompanha a partida com animação, gritos de apoio e buzinas, por meio de um telão montado no salão da casa.

Aplausos marcaram o primeiro toque de bola do jogo. Aos três minutos de jogo, os torcedores se levantaram e comemoraram o gol de pênalti do jogador Cristiano Ronaldo.

Cerca de 330 mil portugueses vivem no Brasil, segundo dados divulgados pela Embaixada de Portugal. Desses, 159.867, pouco mais de 48%, moram no estado de São Paulo.

O brasileiro Paulo Porto Fernandes, 54 anos, que tem pai português e atualmente mora em Portugal, decidiu trazer o filho de seis anos para assistir ao jogo junto à comunidade. “Aqui [Casa de Portugal] é um ponto que agrega todos os portugueses de São Paulo. Fizeram essa grande iniciativa, inclusive com doação para a provedoria dos idosos portugueses da cidade [o custo para assistir ao jogo no local é um kg de alimento para doação]. Resolvemos, além de ajudar, assistir ao jogo aqui com todos”, disse.

Sobre o resultado, Paulo arriscou uma vitória de 2 a 1 para Portugal. “Acho que vai ser difícil, mas vai ganhar”. O filho Antonio, de seis anos, carregava uma faixa vermelha, na torcida pela seleção portuguesa. “Aqui ele tem contato com as raízes familiares”, disse.

A torcida portuguesa também poderá acompanhar os próximos jogos da Copa do Mundo no local, por meio da iniciativa, chamada de Camarote Portugal, organizada pelo Consulado Geral de Portugal, em São Paulo.

Fonte: Agência Brasil