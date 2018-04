‘Comprei minha 1ª geladeira e fogão essa semana’, diz Jojo Todynho

(Foto: divulgação) Jojo Todynho

Sentada frente a inúmeros jornalistas, Jojo Todynho, que agora se chama Jojo Maronttinni, foi logo explicando: “Para os fofoqueiros de plantão, a Todynho (marca de produtos achocolatados) não está me processando. O que aconteceu é que eu não pude registrar o nome porque já existe, então optei por Maronttinni, que eu mesma criei. Mas continuo sendo louca por Todynho. Inclusive, amo tanto que vou até tatuar em mim (risos)”.

A coletiva aconteceu nesta quarta, 18, em São Paulo, na sede da Universal Music Brasil, para mostrar à imprensa sua nova música e clipe Vou com Tudo, que serão lançados nesta sexta, 20. O outro motivo do encontro foi para celebrar a inclusão de Jojo no cast de artistas da gravadora internacional. “Vocês não têm noção. O dono da Universal lá dos EUA me mandou um áudio dizendo que me amava. Mas eu não sei inglês, então não entendi nada (mais risos)”.

(Foto: Itaici Brunetti) Jojo Todynho em coletiva

A carioca de 21 anos, nascida no bairro de Bangu, explodiu do dia para a noite com o hit Que Tiro Foi Esse?, sendo a música mais ouvida e cantada desde o Carnaval 2018. “Eu não era ninguém, tinha 10 seguidores. Então, um dia fui dormir e quando acordei tinha 10 mil pessoas me seguindo e um milhão de visualizações no meu vídeo”, recorda a funkeira sobre a ascensão supersônica. “Para ter uma ideia, comprei a minha primeira geladeira e o meu primeiro fogão essa semana. Fui nas Casas Bahia escolher e chorei de emoção”, diz. “Agora quero uma TV de 50 polegadas”.

Sem papas na língua e soltando palavrões a rodo, no melhor estilo Dercy Gonçalves do funk, Jojo Maronttinni conduziu a coletiva de forma natural e descontraída. Certo momento até confundiu a palavra ioiô e disse: “A vida é igual a um gigolô, sobe e desce”, fazendo todos rirem. Ainda brincou consigo mesma: “Por favor, cortem essa parte do gigolô. Vou virar meme”.

Após o lançamento de Vou Com Tudo, Jojo parte para a sua primeira turnê internacional. Em maio fará shows nos EUA e Europa. “Eu ainda quero um feat. com o Kendrick Lamar”, brinca ela, fenômeno da musica nacional.

