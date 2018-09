Companhia de trem cria roteiro open bar de cerveja artesanal

Os trens durante as viagens são um eficiente meio de transporte, mas para a maioria dos turistas não são a atração em si. Para mudar esse cenário, a empresa administradora da Silverton Narrow Gauge Railroad, nos Estados Unidos, criou o Durango Brew Train, um roteiro de um dia regado às melhores cervejas artesanais da região.

Durante o passeio, os viajantes a bordo do trem original de 1920 não precisam nem levantar das poltronas para se servir. As sete cervejarias dos estados de Colorado e Arizona que participam do projeto explicam o processo de produção das bebidas e as oferecem aos turistas no conforto de suas cadeiras.

O trem faz uma parada, onde é servido almoço regado a mais bebida e música ao vivo. “A parada é no meio da floresta. A vista é linda”, disse Christian Robbins, diretor de marketing da empresa ao site Thrillist.

A viagem sai da cidade de Durango, no estado do Colorado, e percorre florestas com vistas para o Rio Animas e penhascos até chegar ao Cascade Canyon. Segundo os organizadores, as viagens acontecem algumas vezes ao ano sempre no mês de setembro.

Viagem de trem open bar

Companhia americana cria passeio de um dia pelo interior do Colorado regado à cerveja artesanal

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL