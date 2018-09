Como seria se os Vingadores usassem os uniformes dos quadrinhos

(Foto: reprodução vídeo/ Grunge) Feiticeira Escarlate, Thor e Gavião Arqueiro

Leia mais1º trailer de ‘Capitã Marvel’ mostra que a heroína não está para …Marvel: Loki e Feiticeira Escarlate vão ganhar suas próprias …

É fato que os filmes da Marvel Studios, em especial a franquia Os Vingadores, se tornaram um enorme sucesso no mundo todo. Mas, não se pode dizer o mesmo sobre os uniformes dos personagens, pois seus vestimentos no cinema dividem as opiniões dos fãs de HQs.

Por alguma razão, ou para que os super-heróis não fiquem ‘ridículos’ em live-action, as roupas usadas por eles nos quadrinhos foram alteradas nas versões cinematográficas. Cores cintilantes ficaram escuras e máscaras foram tiradas de cena.

Vários fãs continuam não curtindo as mudanças, enquanto outros as defendem alegando que se tornaram melhores e ‘mais aceitáveis’.

Para tirar a dúvida, o canal Grunge no Youtube fez uma montagem de como seriam os uniformes dos Vingadores se fossem idênticos aos das HQs. Uns ficaram legais, já outros sei não….

Confira:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Capitão América

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Gavião Arqueiro

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Falcão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mercúrio

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Feiticeira Escarlate

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Thor

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Homem-Formiga

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Visão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Capitão América

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Gavião Arqueiro

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Falcão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mercúrio

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Feiticeira Escarlate

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Thor

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Homem-Formiga

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Visão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mais galerias

Ana Paula Renault

The Crown

Reginá Casé

Mais galerias

Ana Paula Renault

The Crown

Reginá Casé

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1292873’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL