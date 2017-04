Como seria ‘Give It Away’, do Red Hot, cantada por Black Sabbath, Guns N’ Roses e Slipknot?

Give It Way, do Red Hot Chili Peppers, é daquelas músicas universais que qualquer pessoa sabe cantar o refrão. Mas já imaginou se outros artistas, como Black Sabbath, Guns N’ Roses, Depeche Mode, Slipknot e David Bowie decidissem fazer a sua própria versão da música, dentro do seu estilo?

Óbvio que isso não aconteceu, mas o músico Anthony Vincent, vocalista do projeto Ten Second Songs, conhecido por conseguir cantar qualquer estilo vocal, fez uma brincadeirinha e postou em seu canal do Youtube um cover de Give It Way cantada em 20 estilos diferentes, que passam pelas bandas citadas acima e outras.

Na verdade são 22 estilos, pois dois são bônus. Vale muito assistir porque é hilário, e incrivelmente bem executado:

Fonte: Vírgula UOL