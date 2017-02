Comissionados da AL

No primeiro dia no cargo de presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho (PSB) já nomeou o seu staff. Na Secretária Geral, Botelho nomeou, nesta quinta-feira (2), Leonardo Sotire Epaminondas e Afrânio Monteiro da Silva Júnior na Secretaria Controle Interno. Apesar da polêmica e das críticas de alguns deputados, o novo presidente confirmou Elias Pereira dos Santos na Secretaria de Gestão de Pessoas. Elias é irmão do deputado Wilson Santos (PSDB), que atualmente está no comanda da Secretaria de Estado de Cidades.

Na Secretaria de Comunicação e na de Administração e Patrimônio continuam Raoni Ricci e Móises Francisco Vieira, respectivamente. O ex-vereador Ricardo Adriane é novo secretário de Orçamento e Finanças e o advogado Xisto Alessandro Bueno segue na consultoria técnica do legislativo.

Além dos cargos de direção, Botelho nomeou 85 pessoas em cargos comissionados.