Comic-Con NY detona febre em torno de ‘Aquaman’

Aquaman

A Comic-Con de Nova York está chegando esta semana e já começaram a circular imagens dos bastidores de Aquaman, assim como um novo boneco colecionável. A estreia no Brasil será em 13 de dezembro, uma semana antes de chegar aos Estados Unidos.

Duas novas fotos de bastidores do Aquaman parecem ser escaneadas de uma revista. A primeiro mostra as estrelas Jason Momoa e Amber Heard sentadas em uma caverna com o diretor James Wan, enquanto a segunda mostra os atores filmando em uma rua.

A Entertainment Weekly também ofereceu um primeiro olhar para imagens do filme, que deve ser uma febre mundial.

“Apresentando a impressionante atenção aos detalhes e realismo que esperávamos dos colecionáveis ​​de alta qualidade da Sideshow, Aquaman Premium Format apresenta um traje de tecido sob medida, com armadura precisa de filmes e um retrato impressionante de Jason Momoa como Aquaman”, afirmou a DC Entertainment sobre o colecionável.

Quem vai resistir de mergulhar nesta mania?

Fonte: Vírgula UOL