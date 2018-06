Começa Uruguai e Arábia Saudita pela segunda rodada do Grupo A

O Uruguai e a Arábia Saudita já começaram o jogo pela segunda rodada do Grupo A. O Uruguai tenta a sua segunda vitória no grupo para garantir a classificação para as oitavas de final. Já a Arábia Saudita quer deixar uma impressão melhor do que aquela que ficou na partida de estreia, quando foi goleada por 5 a 0 pela Rússia. Nenhum dos dois times jogou bem na primeira rodada. A diferença foi o que ambos conseguiram, apesar do desempenho.

O Uruguai começa a partida com Muslera, Giménez, Godín, Cáceres e Varela; Sánchez, Bentancur, Rodríguez e Vecino; além de Suárez e Cavani no ataque.

Os árabes vêm a campo com Alowais, Osama, Ali, Yasser e Alburayk; Otayf, Taiseer, Salman, Hatan e Salem; e Fahad no comando do ataque. A partida acontece em Rostov.

Fonte: Agência Brasil