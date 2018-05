Começa nesta quinta mostra gratuita de Arte e Diversidade em São Paulo

O Itaú Cultural organiza a quinta edição da Mostra de Arte e Diversidade Todos os Gêneros, com programação relacionada a questões de diversidade, identidade de gênero, sexualidade, corpo e afetividade. A programação começa amanhã (10) e vai até o dia 20 de maio. O tema em 2018 será soropositividade.

A programação inclui shows do pernambucano Almério, com participação especial de Evi Hadu, e do cantor Luís Capucho; os musicais Lembro Todo Dia de Você e L, O Musical, com Elisa Lucinda. Serão também exibidas as peças Desmesura, do coletivo Teatro Kunyn, e O Bebê de Tarlatana Rosa; a performance Cura, de Micaela Cyrino, e o espetáculo de dança Sangue, com o bailarino Flip Couto.

A quinta edição reunirá uma mostra com 10 filmes, com lançamento do livro de poemas Tente entender o que tento dizer, organizada pelo poeta e jornalista Ramon Mello, além de debates com convidados como Youtubers, ativistas e especialistas. A programação completa está no site do Itaú Cultural.

Serviço

Entrada gratuita

Distribuição de ingressos:

Público preferencial: 2 horas antes do espetáculo (com direito a um acompanhante)

Público não preferencial: 1 hora antes do espetáculo (um ingresso por pessoa)

Avenida Paulista, 149, Estação de Metrô Brigadeiro

Fones: (11) 2168-1776/1777

Acesso para pessoas com deficiência

Ar condicionado

Estacionamento: Entrada pela Rua Leôncio de Carvalho, 108

Se o visitante carimbar o tíquete na recepção do Itaú Cultural:

3 horas: R$ 7; 4 horas: R$ 9; 5 a 12 horas: R$ 10.

Com manobrista e seguro, gratuito para bicicletas.

Fonte: Agência Brasil