Começa jogo entre Inglaterra e Tunísia pela Copa da Rússia

A bola está rolando, em Volgogrado, para o jogo entre Inglaterra e Tunísia. Na Copa de 2014, os ingleses não ganharam nenhuma partida, conseguindo apenas um ponto no grupo e não avançaram para as oitavas. Na Rússia, a Inglaterra deposita suas esperanças em Sterling, Harry Kane e na maior promessa do time, o jovem Delle Ali, de 22 anos.

A Inglaterra começa o jogo com Pickford no gol, Walker, Stones e Maguire, Trippier, Henderson, Young, Lingard e Alli; e Sterling e Kane no ataque. O time da Tunísia vem a campo com Hassen no gol, Ben Youssef S., Bronn, Maaloul e Meriah; Skhiri, Badri e Sassi; Ben Youssef F., Khazri e Sliti.

No outro jogo do grupo, ocorrido mais cedo, a Bélgica venceu o Panamá por 3 a 0.

Fonte: Agência Brasil