Começa a votação em grande parte do país

Os locais de votação na maioria das cidades do país foram abertos às 8h. A votação ainda não começou na Região Norte. Nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Roraima, que estão uma hora a menos em relação ao fuso horário diferente em relação ao horário de Brasília, a votação começará às 9h, horário de Brasília. Os eleitores poderão comparecer às seções eleitorais para votar até as 17h, horário local.

São 147.302.357 brasileiros aptos a escolher o presidente da República, os governadores de 26 estados e do Distrito Federal, 54 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais.

Neste ano, 29.090 candidatos pediram registro na Justiça Eleitoral, mas somente 26.938 foram autorizados a concorrer.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteiras de identidade, de trabalho, nacional de habilitação, certificado de reservista, Documento Nacional de Identidade (DNI) ou passaporte.

Certidão de nascimento e de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.

Eleitores que fizeram o cadastramento biométrico podem apresentar somente o e-Título, por substituir o documento oficial com foto. O aplicativo de celular da Justiça Eleitoral pode ser baixado gratuitamente e está disponível para IOS e Android.

