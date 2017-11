Comando da UPP confirma morte de sargento do Morro da Providência

O comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência, situada no Morro da Providência, região central do Rio de Janeiro, confirmou a morte neste domingo (12) do sargento Victor Aleixo Oliveira da Costa, que servia no local. Ele é o 118° policial morto no estado neste ano.

Em nota, o comando da UPP informou que policiais realizavam deslocamento pela Rua do Monte quando criminosos armados atacaram a guarnição, por volta das 6h deste domingo. "Houve confronto e três policiais e um quarto homem foram atingidos e levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Um sargento não resistiu aos ferimentos”.

Segundo a unidade, os outros dois militares foram transferidos para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, também na região central, e não correm risco de morte. Acionado, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está atuando desde cedo na comunidade junto ao efetivo da UPP.

O sargento Victor Aleixo Oliveira da Costa tinha 36 anos de idade e estava na corporação há 12 anos. Ele era casado e deixa uma filha.

Fonte: Agência Brasil