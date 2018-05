Com tema religioso, Madonna canta ‘Like a Prayer’ e ‘Hallelujah’ no Met Gala 2018

(Foto: reprodução/ Instagram @madonna)

Como o tema do Met Gala 2018 foi religião e contou com a presença de várias pop stars, não tinha ninguém mais apropriada do que Madonna para se apresentar no evento.

Ao final da festa, a Rainha do Pop apareceu na escadaria do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, local onde ocorre anualmente o Met Gala, e cantou o hit Like A Prayer. Depois, sentada nos degraus, fez uma versão maravilhosa de Hallelujah, de Leonard Cohen.

Ambas as canções foram acompanhadas por um coro gospel, que deixou a apresentação com o tom mais religioso ainda. Diva é diva!

Confira abaixo:

Madonna: ‘bafos’ recentes da Rainha do Pop

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Mandou o maior beijo em Drake, no Coachella Festival de 2015

Créditos: Reprodução/vídeo

Em um show da 'Rebel Heart Tour', chamou uma fã ao palco e deixou os seios da garota à mostra. "Você pode fazer o mesmo comigo", disse Madonna.

Créditos: Reprodução/vídeo

E mostrou os próprios seios, claro!

Créditos: Reprodução/vídeo

No mesmo show, na Austrália, deu o maior gole de tequila no palco. Uhuu!

Créditos: Reprodução/vídeo

E xingou o ex-marido de filho da p*#@!

Créditos: Reprodução/vídeo

Também pediu sexo: "por favor, alguém me f***". Eita!

Créditos: Reprodução/vídeo

Em show em Miami, sensualizou com Ariana Grande e disse para a cantora teen: "Você precisa aprender a encarar a plateia, garota"

Créditos: Reprodução/vídeo

No show de Nashville, recebeu um beijo de Jack White, que estava na plateia, e agradeceu o gesto. Fofa!

Créditos: Montagem

Inimiga (ou não) de Lady Gaga, Madonna pegou uma foto de sua filha com a 'Mãe Monstro' e colocou seu rosto no lugar.

Créditos: Reprodução/Instagram

Em Inglewood, chamou Katy Perry para subir ao palco e simulou sexo com a cantora durante o show. Ui!

Créditos: Reprodução/vídeo

Ela é a Madonna, bitch!

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL