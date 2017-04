Com show do Evanescence em SP, relembre artistas dos anos 90 que continuam na ativa

A diva gótica Amy Lee trará um pouco daquele gostinho noventista a São Paulo neste domingo, 23, pois o Evanescence faz show no Espaço das Américas. Embora o auge do grupo de new metal, hard rock e rock sinfônico tenha sido em 2003, com o disco Fallen, surgiram em 1995 e foi no ano de 1998 que chamaram a atenção dos jovens do mundo todo com o single Whisper, numa era pré-emo.

No show, o Evanescence chega após um disco solo e infantil de Amy Lee, Dream Too Much (que foi lançado após a cantora ter seu primeiro filho, Jack, hoje com dois anos), e com uma nova integrante, a guitarrista alemã Jen Majura que entrou no lugar de Terry Balsamo, um dos pilares da banda.

Mas, não é só o Evanescence que está revivendo a década de noventa fortemente; várias bandas que fizeram estrondoso sucesso na época, depois baixaram a bola por um tempo – mas não acabaram, continuam fazendo bonito no mercado da música. Alguns ganhando mais atenção que outros, como Blink-182, Green Day, Korn e Radiohead, e uns menos favorecidos no gosto do público atual, como Smashing Pumpkins, Placebo e Limp Bizkit, para citar alguns.

Dê uma olhada nesses ‘sobreviventes’ noventistas:

