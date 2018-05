Com show burocrático, Ozzy Osbourne dá adeus à São Paulo

Foto: reprodução/ Instagram @willdantas)

Se o show que Ozzy Osbourne fez nesta noite de domingo, 13, em São Paulo será mesmo o último dele na cidade, só o tempo nos dirá a verdade, pois ao que foi divulgado a No More Tours 2 é a última de sua carreira. Depois o Madman irá se aposentar. Mas, a questão é: será que ele vai conseguir ficar longe dos palcos?

Na dúvida, os 40 mil fãs preferiram lotar o Allianz Parque para dar o ‘adeus’ ao cantor de 69 anos, pois vai que ele resolve não voltar mais. O arrependimento dos roqueiros iria ser grande.

O Príncipe das Trevas veio acompanhado de uma potente banda, com Blasko no baixo, Tommy Clufetos na bateria, Adam Wakeman nos teclados e o braço direito Zakk Wylde esmerilhando na guitarra. O show foi burocrático como sempre, sem margem para improvisos e até erros. As falas do cantor com o público são as mesmas de turnês anteriores e o repertório não muda, focando sempre em seus maiores hits. Mas, não é exatamente isso o que os fãs querem? Então está tudo bem.

(Foto: reprodução/ Instagram @renatofernandesgon)

O set contou com 14 músicas, entre elas Bark at The Moon, Mr. Crowley, No More Tears, I Don’t Know, Suicide Solution, Shot in The Dark, Mama I’m Coming Home e Crazy Train. Sucessos do Black Sabbath também não poderiam ficar de fora e foram executados Fairies Wear Boots, War Pigs e Paranoid que encerrou a apresentação, do jeito que manda o roteiro tão conhecido pelos fãs.

Ozzy ao vivo é aquele show sem spoiler, sem qualquer surpresa. O público já vai sabendo o que vai assistir e é por isso que sempre retorna com tanta firmeza. A satisfação é garantida, o dinheiro é bem gasto. Sem contar que não é sempre que há a possibilidade de ver uma lenda viva do rock em ação. Só esperamos que não seja a última vez mesmo.

A turnê brasileira da No More Tours 2 ainda passa por Curitiba no dia 16, por Belo Horizonte dia 18 e finaliza dia 20 no Rio de Janeiro.

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

