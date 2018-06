Com Salah na reserva, Egito está em campo contra o Uruguai

A bola já está rolando para Egito e Uruguai, pela primeira rodada da Copa do Mundo. A grande estrela do time africano, Mohamed Salah, está no banco de reservas. Ele se recupera de uma lesão no ombro, sofrida na final da Liga dos Campeões da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa). O Uruguai, no entanto, está com seus principais jogadores ofensivos em campo e tomou a iniciativa de atacar com Cavani, Suárez e Arrascaeta.

O Egito começou a partida com El-Shenawy, Gabr, Hegazy, El-Shafy e Fathi; Elneny, Hamed, Warda, El-Said, Trezeguet e Mohsen. O Uruguai foi a campo com Muslera, Giménez, Varela, Godín e Cáceres; Vecino, Nández, Bentancur e Arrascaeta; Cavani e Suárez.

O Uruguai participa da sua 13ª Copa do Mundo. Até agora, foram 51 jogos, 20 vitórias, 12 empates e 19 derrotas. Marcou 80 gols e sofreu 71.

O Egito joga a terceira Copa e nunca ganhou um jogo no torneio. Empatou dois e perdeu dois. Fez três gols e sofreu seis.

