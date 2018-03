Com que roupa eu vou: dicas de looks para o Lollapalooza!

A edição 2018 do Lollapalooza acabou de começar!

Vão ser três dias de muita música, diversão, sol na cara, quilômetros andados e banheiros químicos! O Virgula vai te dar dicas de como conseguir ficar confortável durante essa maratona de shows, sem abrir mão de estar maravilhosamente gata. Dá uma olhada na galeria e uma dica extra: invista numa capa de chuva. A previsão é de água esse fim de semana 🙁

Dicas de look para o Lollapalooza

1 de 12

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Ideias de look para o Lollapalooza

Tem preguiça de levar bolsa? As parcas são uma ótima opção! Você pode distribuir suas coisas pelos bolsos e ficar tranquila. Aliás, deixe celular, dinheiro e documentos em bolsos diferentes, pra não correr o risco de cair nada.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look para o Lollapalooza

Foquem no tênis! E lembrem que ele não precisa ser chato. Com um como esse de estrelas você mantém o conforto E o estilo.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look para o Lollapalooza

Aqui é uma dica do que NÃO usar. Aquele seu macaquinho super leve parece uma boa ideia? Não é. Imagina ficar praticamente pelada em um banheiro químico pra conseguir fazer xixi. Péssimo.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look para o Lollapalooza

Galochas! Elas não molham e podem deixar o look super estiloso. Você pode apostar em uma com salto grosso e baixo, que te garante uns centímetros a mais na hora de ver os shows (importante), mas não te deixa cansada.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look para o Lollapalooza

Camisa de tecido não pesam, deixam o look bem descontraído e te protegem daquele ventinho chato de fim de tarde.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look para o Lollapalooza

Coturnos <3 Ficam bem descolados com shorts e te deixam com um visual mais roqueirinha.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look para o Lollapalooza

O conjunto de cropped com shortinho de tecido leve deixa tudo fresco e bonito. Mas não esqueça de uma blusa leve, importante frizar.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look para o Lollapalooza

Esse look tá todo certo: sapatos confortáveis, blusa clara pra não fritar no calor, e short jeans escuro pra ninguém ver aquela mancha que ficou na bunda depois que você resolveu sentar na grama, rere.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look para o Lollapalooza

Se você é do tipo que sente mais frio, a calça jeans é seu coringa. Não vai te deixar tão quente durante o dia e te protege bem à noite.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look para o Lollapalooza

Óculos escuros! Chapéu! Você vai ficar o dia inteiro exposta ao sol, então esses dois podem facilitar a sua vida. E não se esqueça do filtro solar.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look pro Lollapalooza

Camisetas largas e compridas são a cara do conforto.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Ideias de look pro Lollapalooza

Esse vestido levinho é ótimo pra te deixar fresca o dia inteiro. O casaco jeans, mais pesado, vai te proteger do vento. Mas, uma dica: não vá de sapato aberto. Você não quer aquele chorume que brota dos chãos dos festivais nos seus pés.

Créditos: Reprodução / Pinterest

Mais galerias

Música

Lana Del Rey no Rio de Janeiro

Música

Preços dos cardápios do Lollapalooza

Música

Katy Perry e Bebe Rexha em São Paulo

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL