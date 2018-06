Com programação 50% feminina, BIG Dia da Música terá mais de 12 horas de shows

Moxine (foto: Samuel Cruz) e Cinnamon Tapes (foto: Valerie Mesquita)

Acontece neste sábado, 30, a quarta edição do Dia da Música, evento que celebra a música independente e agora se juntou ao BIG Festival, se tornando BIG Dia da Música. Ao todo serão mais de 12 horas de shows gratuitos distribuídos em vários pontos da cidade de São Paulo, como Associação Cultural Cecília, Breve, Casa do Mancha, Estúdio Aurora, Galeria Olido, Jazz nos Fundos, entre muitos outros.

Diferente de grandes festivais de música do país, onde a quantidade de bandas e artistas masculinos que se apresentam predomina, a programação do BIG Dia da Música é 50% feminina.

Serão mais de 60 shows que incluem nomes conhecidos e outros conceituados da cena underground nacional, como Tiê, Luiza Lian, Giovani Cidreira, Tatá Aeroplano, Ação Direta, Porcas Borboletas, Cinnamon Tapes, Moxine, La Carne, Maria Beraldo, Rodrigo Ogi, Juliana R., Sessa, E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, Msário, Terno Rei, Toy Mashin (da Argentina) e muito mais.

Então já sabe, a dica para sábado está dada.

Confira a programação completa:

Circuito Apoiado – Dubstep na rua!

Avenida São João, 235

19 hs – Otrabai Dubstep

21 hs – Korsain

22 hs – Bindona

23 hs – SubVertentes

00 hs – DJ FLX

00h30 – Yescal

1 h – THG

2 hs – Sala

2h30 – Abduzidub

3 hs – KENY/

Casa Vulva

Rua Coriolano, 345

16 hs – Raiany Sinara

17 hs – Rastilho

18 hs – SixKicks

19 hs – Cosmogonia

20 hs – Juliana R.

Selo RISCO

Bento Freitas, 360

15 hs – Maria Beraldo

16h20 – Música de Selvagem

17h40 – Sessa

19 hs – Luiza Lian

Palco Cérebro Surdo na Brewdog

Rua Coropés , 41

17 hs – Poltergat

17h45 – Loyal Gun

18h30 – Dolphinkids

19h30 – Ozu

20h15 – Gomalakka

21 hs – katze

Sonora no Rosa

R. Vargem do Cedro, 140

18 hs – Geo

19 hs – Bia Ferreira

20 hs – Tiê

Centro Cultural Zapata

Rua Riachuelo, 320

18 hs – Vozes Incômodas

21 hs – Cruel Face

22 hs – A Creche

Hérnia de Discos x Sêla x Hard Grrrls na Associação Cultural Cecília

Rua Vitorino Carmilo, 449

18 hs – Harmônicos do Universo

19 hs – Casa 8

20 hs – Moxine

21 hs – Sky Down

Breve

Rua Clelia, 470

19 hs – E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

20 hs – YMA

21 hs – Jadsa Castro

22 hs – Giovani Cidreira

PRW Records na Galeria Olido

Av. São João, 473

19 hs – Não Não-Eu

20 hs – The Shorts

21 hs – Tuyo

Hotel Bar

Rua Matias Aires, 78

19 hs – Os Camarada do Tempo

20 hs – Gruta

21 hs – Thomas Rohrer & Philip Somervell

Baderna

Rua Oscar Freire, 2529

19 hs – Maquiladora

20 hs – Quarteta

21 hs – The Mönic

Casa Gramo

Rua Aurelia , 1414

19 hs – Tatá Aeroplano

20 hs – Malu Maria

21 hs – Porcas Borboletas

Casa do Mancha

Rua Felipe de Alcaçova, 89

20 hs – Cinnamon Tapes

21 hs – Goldenloki

23 hs – Toy Mashin (Argentina)

Estúdio Aurora

João Moura, 503, Sala 12

20 hs – Ralo

21 hs – O Grande Ogro

Bolovo

Rua Dr Virgílio de Carvalho Pinto , 47

21 hs – El Toro Fuerte

22 hs – BRVNKS

23 hs – Terno Rei

Palco Sinewave no Z Carniceria

Av Faria Lima, 724

22 hs – Câimbra

23 hs – Odradek

00 h – Kalouv

A Onda Errada no Dia da Música

Av. Ipiranga , 318, Bloco A, Lj. 3

23 hs – Jacques Default

0 h – Objeto Amarelo

1 h – Pinaud

1h30 – Érica

2h – kakubo

Morfeus

Rua Ana Cintra, 110

1 h – Karen Santana

2 hs – Thiago Elniño

3 hs – Souto MC

4 hs – Rodrigo Ogi

Tratore + Jazz nos Fundos

Rua Cardeal Arcoverde, 742

21h30 – Chella

21h45 – Octavio Cardozzo

22 hs – Vivi Rocha

22h15 – Danilo Dunas

22h30 – izza

22h45 – Beto Mejía

23h30 – Sidiel Vieira Trio

0h15 – Lavalenta

1 h – Gabriel Romano e Grupo

Circuito Não Apoiado – Casa de Cultura Itaim Paulista

Rua Monte Camberela, 490

17 hs – Banda Elephant Stone

18 hs – Gabriel Vendramini

19 hs – Néscio

20 hs – Caramelus Dei

21 hs – Pacto

22 hs – Estado de Spirito

Menino Muquito Bar

Avenida Vila Ema, 5090

21h30 – Bruxos Modernos

Palco Rap Burguer no Presidenta

Augusta, 335

18h45 – Bruna Muniz

19h30 – 1LUM3

20h20 – Eloy Polemico

21h15 – Msário

Espaço Cultural Caminho do Rap

Rua Maria Elisa Siqueira, 234

13 hs – Di Favella

18 hs – Marcelo Keshada

18h30 – Gorila B

21 hs – D’Monte Mc’s

Crivo Records

Sumidouro, 580

12h – O Saruê

15 hs – Baudelaire

16 hs – Suiteluxo

17 hs – Radio Attack

Praza Elás RRejina

Av. Corifeu Azevedo Marques, 1600

15 hs – Banda Os Talentosos of the World ABTW

16 hs – Machiuda, Benku, Mariara, Songu, Tochiiuku, Dãdara, Agripinu, Jerusa

Comando Underground

Rua Marco Basaiti, 60

1 h – Cronos N.T

2 hs – Bar do Moe’s

Circuito Rock / Ponte Metálica de Osasco – Viaduto Reinaldo de Oliveira

Av. dos Autonomistas – Centro

11 hs – Lan

12 hs – Valiria

13 hs – Fernanda Aimê

14 hs – Subeclipse

15 hs – Sancô

16 hs – Maquiladora

17 hs – Ação Direta

18 hs – The Melties

19 hs – La Carne

