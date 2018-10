Com produção de Carlinhos Brown, Malta lança música sobre situação política no país

Malta (Foto: Rodolfo Magalhães)

Em vésperas de eleição, a banda Malta divulgou nesta sexta, 5, seu novo single. A canção se chama Pátria Amada e retrata o momento político do Brasil. A produção ficou por conta de Carlinhos Brown e possui a narração do ator Rodrigo Lombardi.

O guitarrista Thor Moraes explica melhor o tema escolhido: “A música foi feita pensando na nossa situação atual, falando sobre diversos casos que acontecem na nossa política e também para ser uma mensagem para todos nós brasileiros acordamos e mostrarmos que nós não somos os inimigos uns dos outros, estamos juntos no mesmo barco”.

Thor finaliza: “É uma mensagem para a nossa Pátria Amada nos salvar e se salvar de tudo o que está acontecendo, que juntos e conscientes como uma nação, somos gigantes”.

Malta é formada por Adriano Daga (bateria), Luana Camarah (vocal), Thor Moraes (guitarra) e Diego Lopes (baixo). O grupo foi vencedor da 1ª temporada do programa SuperStar, exibido pela Globo em 2014, e atingiu a marca de mais de 140 milhões de views no Youtube, discos de ouro/platina/platina duplo e diamante, além de ter ganho muitos outros prêmios.

Ouça Pátria Amada aqui.

Shows mais esperados de 2018:

Vance Joy

5 de outubro em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Murphy

7 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Cypress Hill

9 de outubro em Porto Alegre, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Hook & The Light

10 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Camila Cabello

11 de outubro em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba (Z Festival)

Créditos: reprodução

Franz Ferdinand

11 de outubro em Curitiba, 12 em São Paulo e 13 em Natal

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Celebrating David Bowie

19 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Against Me

19 de outubro em Curitiba, 20 em São Paulo e 21 em Natal

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Fonte: Vírgula UOL