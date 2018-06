Com pouco tempo de namoro, Ariana Grande ganha anel de noivado de quase R$ 370 mil

Ariana e o noivo

Ariana Grande começou a namorar Pete Davidson no mês passado, mas os dois já estão noivos. Segundo o site TMZ, a cantora até ganhou um anel de presente para a cantora, que foi feita sob encomenda e custou quase US$ 100 mil (R$ 370 mil).

Pete pagou cerca de US$ 93 mil dólares em um anel de diamante e platina, encomendado no mês passado em Nova York. A peça demorou duas semanas para ficar pronta.

Anel de Ariana

Antes do comediante, Ariana namorou o rapper Mac Miller e Pete matinha uma relação com a filha do ator e comediante Larry David, Cazzie.

Fonte: Vírgula UOL