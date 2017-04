Com postura de gente grande, filho de Robert Trujillo dá show com Korn em SP

A postura é de adulto, mas a idade é de adolescente. No show do Korn desta quarta, 19, no Espaço das Américas, em São Paulo, Toy Trujillo, filho de Robert Trujillo, do Metallica, mostrou que quando o assunto é subir ao palco e encarar multidão, não tem brincadeira. O profissionalismo fala alto.

O menino de 12 anos veio à América do Sul substituindo o baixista Fieldy e segundo os fãs presentes, foi aprovado logo na primeira música da apresentação. Além de demonstrar técnica no instrumento, o ‘moleque’ se comportava como se fosse integrante da banda há anos; sabia exatamente qual era o seu espaço no palco, sem invadir o lugar de outros e não demonstrava insegurança em momento algum. O vocalista Jonathan Davis e os guitarristas Munky e Head davam todo o apoio moral e não o tratavam como criança, passando segurança a ele.

No público, além de muitos gritos e aplausos ao baixista substituto, ouvia-se comentários do tipo: “O moleque deu um ‘up’ no show“, “O ‘Robinho’ apavora!‘, ou “Por mim ele ficava fixo na banda“. Veja como foi:

No repertório, músicas do recente álbum The Serenity of Suffering, e as clássicas Blind, Freak On A Leash, Falling Away From Me, Somebody Someone e Make Me Bad fizeram os fãs baterem o cabelo e pularem de forma sincronizada sem parar. Também rolou trechos de One, do Metallica e Another Brick in The Wall, do Pink Floyd.

A única reclamação do público foi o tempo curto do show, que não chegou a ter a uma hora e meia. Porém, se levar em consideração que havia uma criança no palco, portando um baixo pesado, tocando músicas sem parar e se portando como adulto, esse tempo está mais do que suficiente para deixar todos satisfeitos, certo?

Ao final, o pensamento era um só: seja com o Korn, ou com o The Helmets, o menino Tye tem um futuro bem promissor na música. Deve ter um papai bem orgulhoso aí, não?

