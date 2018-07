Com pernas amputadas, inglesa de 7 anos faz sucesso como modelo

A inglesa de 7 anos Daisy-May está fazendo sucesso no Instagram e nas passarelas. A menina nasceu com uma má formação nos pés e teve as duas pernas amputadas no joelho ainda bebê. Mas, as próteses não parecem ser problema para ela.

“Eu sempre pergunto para ela sobre como é ser diferente e ela diz que não se importa. Ela é uma inspiração, cheia de energia, nada vai conseguir parar minha filha”, diz Alex, pai de Daisy, ao site Independent.

Além do dia a dia agitado brincando pelo jardim, Daisy divide também nas redes sociais seus momentos como modelo. Ela já desfilou mais de uma vez e participou de uma campanha da rede de fast fashion River Island.

Daisy, estrela das passarelas

Aos 7 anos, inglesa teve pernas amputadas ainda bebê. Hoje, ela é modelo e faz sucesso nas redes sociais

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL