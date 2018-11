Com pênalti controverso, Brasil vence Uruguai por um a zero

A seleção brasileira de futebol venceu o time do Uruguai por 1 X 0. O gol foi marcado em uma cobrança de pênalti controversa, por Neymar, aos 30 minutos do segundo tempo. O jogo foi em Londres, no estádio do Arsenal, o Emirates Stadium.

A marcação do pênalti por causa de uma falta sofrida pelo lateral-direito Danilo na área foi contestado pela seleção uruguaia. No lance anterior, o jogador brasileiro encostou a mão na bola, mas o juiz não marcou.

Com o resultado, a seleção brasileira manteve uma invencibilidade de 17 anos contra o Uruguai. A última vez que a seleção brasileira perdeu para a ‘Celeste’ foi em julho de 2001.

A equipe pentacampeã mundial começou atacando mais e balançou a rede aos dez minutos do primeiro tempo, mas o lance foi bem anulado. Filipe Luís cruzou com força da esquerda e Neymar completou de coxa, mas o capitão do Brasil foi flagrado em impedimento.

Além de Neymar, o Brasil entrou em campo com outros oito jogadores que estiveram na Copa do Mundo, realizada na Rússia nos meses de junho e julho.

A seleção brasileira volta a jogar na próxima terça-feira (20) contra a seleção do Camarões às 17h30 (horário de Brasília) no MK Stadium, em Milton Keynes, a 88 km de Londres.

No mesmo dia, um pouco antes (15h), tem jogo da seleção feminina sub-17 contra a África do Sul pela Copa do Mundo da categoria, que acontece no Uruguai.

Fonte: Agência Brasil