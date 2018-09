Com participação de Maria Rita, Andrea Bocelli encanta 45 mil pessoas em SP

(Foto: Marta Ayora) Maria Rita e Andrea Bocelli

Um dos maiores tenores do mundo, e dos mais carismáticos também, Andrea Bocelli levou 45 mil pessoas ao Allianz Parque neste sábado, 29, em sua primeira noite de apresentações em São Paulo. A segunda acontece neste domingo, 30, no mesmo local.

Além dos clássicos eruditos Con te Partirò, Nessun Dorma, Funiculì, Funiculà e Granada, que foram apresentados no concerto, Bocelli é conhecido por agradar o público brasileiro sempre que sobe em palcos no país. Se em 2016, o tenor passou apuros com Paula Fernandes, que por erro de comunicação não cantou um trecho de Vivo per Lei, dessa vez fez escolha certeira ao convidar Maria Rita para acompanha-lo.

A cantora brasileira interpretou Me Deixas Louca e Tristeza da mãe Elis Regina, em dueto cantado em português pelo tenor italiano. Depois, voltou ao palco para participar de outros momentos importantes, incluindo no da música The Prayer.

A parceria entre Bocelli e Maria Rita foi ovacionada de pé pelos presentes. Confira abaixo

