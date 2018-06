Com o fim de Game of Thrones, Kit Harington quer se livrar do visual de Jon Snow

Kit Harington como Jon Snow

Kit Harington mandou avisar que já sabe como vai se despedir de vez de Jon Snow, seu personagem em Game of Thrones, série da HBO que caminha para a exibição da última temporada.

“Gostaria de me afastar e aproveitar a obscuridade, cortar meu cabelo, me tornar menos reconhecível como o personagem e fazer algumas outras coisas com um visual e tom completamente novos”, disse para a Entertaiment Weekly.

Kit ainda disse que vai ter problemas para se despedir da barba. “Gosto muito dela. Gosto de ter cabelos compridos e barba, mas vai ser algo meio ritualístico. Eu não posso entrar no meu próximo papel com a mesma aparência. Esse papel foi brilhante, mas vou precisar me livrar de Jon Snow”, completou.

Fonte: Vírgula UOL