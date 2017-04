Com navalha, hairstylist cria formas coloridas e geométricas em cabelos curtos

Se você está meio por fora, saiba que o grande corte do momento é o tal do “buzzcut”, aquele que deixa os fios bem curtinhos, mas não totalmente raspados. Trata-se do look adotado por famosas como Kristen Stewart e Katy Perry, que ficaram apenas maravilhosas com o novo corte e os fios descoloridos.

Você acha que para por aí? Claro que não! Uma hairstylist da Califórnia acaba de lançar uma tendência incrível para colorir os cabelos “batidinhos”, criando desenhos e tattoos geométricas com o auxílio de uma navalha.

Dessa maneira, ela consegue fazer verdadeiros desenhos nas cabeças ousadas de suas clientes, aproveitando o contorno para colorir os fios em alto relevo. Para conhecer o trabalho de Janine Ker, corra já para o Instagram oficial da moça.

Vem ver essas cabeças “esculpidas” e coloridas:

Fonte: Vírgula UOL