Com músicas em novelas, Gavin James faz shows no Rio e SP: ‘Energia dos brasileiros me encanta’

“Quando eu era criança, meu pai colocava o álbum ‘The Joshua Tree’, do U2, para tocar no carro quando viajávamos. Eu ia olhando as paisagens na estrada e ouvindo aquelas canções maravilhosas”, conta o fenômeno pop mundial Gavin James em exclusiva ao Virgula. “É difícil um irlandês crescer sem ser influenciado por U2. Foi a minha escola musical”, diz o cantor e multi-instrumentista nascido em Dublin.

A ascensão supersônica de Gavin é notória. Com apenas um álbum lançado, Bitter Pill, de 2016, o cantor alcançou o topo das paradas em diversos países, papou vários prêmios (entre eles o de ‘Artista Revelação’ no Spotify e no UK Music Business Worldwide) e excursionou com Ed Sheeran e Sam Smith. Em maio, o músico vem ao Brasil para dois shows: dia 4 (sexta) no Blue Note Rio, no Rio de Janeiro e 5 (sábado), no Carioca Club, em São Paulo. Mas, essa não é a primeira vez que ele visita o nosso país.

“Eu estive no Brasil em 2017, mas foi apenas para promover o meu trabalho”, conta Gavin, que participou dos programas Domingão do Faustão e Altas Horas. “Eu amei o clima e a energia dos brasileiros me encanta. Todos foram muito receptivos comigo e parece que tem sido o mesmo com as minhas músicas. Estou realmente empolgado em voltar e fazer shows aí pela primeira vez”, diz.

A fama de Gavin no Brasil se deve ao fato de duas de suas músicas, Nervous e Watch It All Fade, estarem em trilhas de novelas da Globo. Nervous foi escolhida como tema do casal Eric (Mateus Solano) e Luiza (Camila Queiroz) em Pega Pega, enquanto Watch It All Fade está em Deus Salve o Rei.

“Eu acho muito louco como milhares de pessoas assistem à TV diariamente. Então, ter uma música em uma novela, em uma série ou em um filme é um ótimo caminho para o artista chegar às pessoas hoje em dia”, fala Gavin, e complementa: “Por exemplo, se as minhas canções não estivessem em novelas brasileiras eu nunca teria ido ao Brasil. Nem estaríamos conversando agora. É mais uma ferramenta de divulgação”.

Unindo melodias tristes e letras melancólicas com instrumentos acústicos, a música pop de Gavin pegou os brasileiros de jeito. Nem ele sabe explicar o motivo: “Realmente não sei lhe dizer porque os brasileiros se identificam tanto com as minhas músicas. Acho isso ótimo, claro, mas talvez seja porque eu fale sobre coisas da vida, do cotidiano, do que sentimos e pode funcionar para qualquer pessoa no mundo. As pessoas precisam se apegar a algo e a música funciona bem para isso”.

Nos shows no Brasil, além do hits Nervous e Watch It All Fade, Gavin poderá apresentar canções inéditas, pois seu segundo álbum, Only Ticket Home, já está pronto e será lançado nos próximos meses. O belíssimo single Always, que tem uma pegada bem Coldplay, já está disponível para audição.

“Esse álbum possui muita alma. Ele foi gravado muito rápido e é muito natural, pois coloquei tudo de mim nele”, conta Gavin sobre Only Ticket Home. “As músicas são inspiradas em tudo o que vivi nesses anos. Falo sobre coisas que presenciei na estrada, no palco e que aconteceram em minha vida pessoal. É um álbum bem mais completo do que o primeiro e tem tudo para ir longe”, celebra.

SERVIÇO

Gavin James ao vivo no Rio de Janeiro

Data: 4 de maio (sexta-feira)

Local: Blue Note

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1424 – Lagoa

Horários: abertura da casa às 18h30 – Início do show às 20h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: www.tudus.com.br

Gavin James ao vivo em São Paulo

Data: 5 de maio (sábado)

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde 2899 – Pinheiros

Horários: abertura da casa às 17h30 – Início do show às 19h00

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: clubedoingresso.com

