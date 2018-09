Com Mulher Pepita e nomes internacionais, evento debate gênero e sexualidade em SP

(Foto: divulgação) Mulher Pepita

De 20 a 23 de setembro acontece em São Paulo, no Red Bull Station, a quarta edição da conferência internacional [SSEX BBOX] para debater assuntos como questão de gênero e sexualidade, tendo em vista a estratégia de enfrentamento ao preconceito, discriminação e violência causadas pela homo/lesbo/bi/transfobia.

Serão quatro dias de shows, palestras, workshops e exposições com nomes nacionais e internacionais.

Os destaques são a educadora sexual e escritora premiada internacionalmente Tristan Taormino, um dos maiores nomes na constituição da não-monogamia queer mundial, e o educador trans negro norte-americano Fresh! White, ator, ativista e líder na Spirit Rock, centro de meditação da Califórnia.

Cida Bento, eleita pela revista The Economist como uma das 50 pessoas mais influentes no mundo no campo da diversidade, estará na mesa Diálogos sobre a Branquitude, e o fotógrafo Gui Gomes irá expor o trabalho Artigo Indefinido em que ativistas de questões de gênero colocam o corpo no foco do debate e das lentes.

Na parte musical, Mulher Pepita, uma das primeiras funkeiras transexuais do Brasil, cantará hits como Tô a Procura de Um Homem, Bumbum que dá Tchau, Parceira e Olhar 43, entre muitos outros.

A conferência é aberta ao público e gratuita.

SERVIÇO:

4ª Conferência Internacional [SSEX BBOX] Quando: De 20 a 23 de setembro

Onde: Red Bull Station – Praça da Bandeira, 137, São Paulo

Quanto: Entrada gratuita

Confira a programação completa em ssexbboxconferencia.com.br

Fonte: Vírgula UOL