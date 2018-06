Com membro do Sonic Youth, Riviera Gaz busca crueza do rock em álbum de estreia

(Foto: Renata Molina) Riviera Gaz

Gustavo Riviera é figura conhecida no cenário roqueiro e underground brasileiro. Fundador, vocalista e guitarrista do Forgotten Boys, banda em que atua desde 1997, o músico acaba de lançar Connection, primeiro álbum de sua nova empreitada musical, a Riviera Gaz.

Acompanhado pelo baixista Paulo Kishimoto (que toca teclados no Forgotten Boys e na banda de Pitty), Gustavo buscou um reforço internacional e muito especial para compor o trio: Steve Shelley, baterista da lendária banda novaiorquina Sonic Youth, referência para qualquer músico que presenciou o estouro mundial do grunge e da cena alternativa na década de noventa.

“Steve é um grande baterista, com uma bagagem. Ele saca bem rápido a intenção de cada música, participa nas criações, tem um estilo de tocar muito único”, diz Gustavo em exclusiva ao Virgula, e explica como se conheceram: “Um amigo em comum de nós três, que é fotógrafo em Paris, nos colocou em contato. Nós conversamos sobre gravar 4 músicas para um EP, ele escutou a demo e topou. Gravamos e então começamos a fazer turnês, mais gravações, curtir a companhia e ser uma banda”.

Lançado pela gravadora Hearts Bleed Blue, a sonoridade de Connection, como não poderia ser diferente de acordo com as influências dos músicos, remete às bandas clássicas do rock como The Kinks, The Stooges, T. Rex, Velvet Underground, Ramones, Beatles e Rolling Stones. Com uma levada ‘sonicyouthiana’, óbvio.

Gustavo procura deixar claro: “Não temos a intenção de parecer o Sonic Youth, nem mesmo o Forgotten Boys, seria uma idiotice. Mas acho que os fãs de Sonic Youth podem se interessar pela banda. É rock!”.

Confira a conversa completa:

Virgula: Como surgiu a ideia e a oportunidade de chamar Steve Shelley para participar do álbum?

Gustavo Riviera: O projeto era meio solo-acústico. Eu estava fazendo sozinho e aí senti a necessidade de montar uma banda mesmo e dividir o bolo. Um amigo em comum de nós três, que é fotógrafo em Paris, nos colocou em contato. Nós conversamos sobre gravar 4 músicas para um EP, ele escutou a demo e topou. Gravamos e então começamos a fazer turnês, mais gravações, curtir a companhia e ser uma banda.

Como foram as gravações com Steve?

Foram demais! Gravamos as sessões em São Paulo, em três momentos, em três estúdios diferentes, os três gravando juntos e ao vivo, durante os dias livres das turnês que fizemos.

No que Steve contribuiu às músicas que outros bateristas não fariam igual? Qual é o diferencial dele?

Acho que qualquer baterista ou qualquer músico tem suas características, e isso vai influenciar nas músicas. Ele saca bem rápido a intenção de cada música, participa nas criações, tem um estilo de tocar muito único. Steve é um grande baterista, com uma bagagem gigante e é ‘mó’ gente fina.

Capa de Connection

Musicalmente, o que diferencia o Riviera Gaz do Forgotten Boys?

O Forgotten Boys tem uma história de 20 anos, já é enraizada no próprio estilo, esquema proto punk e tal. Tem uma intenção resolvida. No Riviera Gaz somos um power trio, fica bem aparente como cada um atua nas músicas. O Riviera Gaz experimenta mais nas intenções. Umas composições podem ser mais cruas e outras mais obscuras. É outro som.

Você acha que os fãs de Sonic Youth podem se interessar pelo Riviera Gaz?

Pode ser, mas não tenho essa expectativa. Mas acho que podem se interessar, sim. É rock. Não temos a intenção de parecer o Sonic Youth, nem mesmo o Forgotten Boys, seria uma idiotice.

A turnê de divulgação de Connection começa em 29 de junho no Chile e passa pelas cidades de Santiago, Concepcion e Valparaiso. No Brasil, os shows acontecem em Belo Horizonte, Maringá, Londrina, São Paulo e Campinas.

Confira as datas:

29/06 sexta-feira: Santiago (Bar Loreto) – Chile

30/06 sábado: Concepcion (Casa De Salud) – Chile

01/07 domingo: Valparaiso (Ex Carcel) – Chile

03/07 terça-feira: Belo Horizonte / MG (A Obra) – Brasil

05/07 quinta-feira: Maringá / PR (Tribos Bar) – Brasil

06/07 sexta-feira: Londrina / PR (Maximo Villa) – Brasil

07/07 sábado: São Paulo /SP (Sesc Belenzinho) – Brasil

08/07 domingo: Campinas/ SP (Bar Do Zé) – Brasil





